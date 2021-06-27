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В ближайшие дни дожди, грозы и шквалы накроют большую часть Украины

27.06.2021 17:00
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В ближайшие дни дожди, грозы и шквалы накроют большую часть Украины

28 июня, в западных и большинстве южных областей без существенных осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской, ночью местами и Полтавской областях значительные дожди; на Левобережье в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер северо-западный, на востоке страны южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°, в западных областях 12-17°; днем 23-28°, в Закарпатской, Луганской и южных областях до 30°.
Во вторник, 29 июня, ночью без осадков; днем в северных, восточных и большинстве центральных областей местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°; днем 24-29°, в Закарпатье до 33°.



Теги: гидрометеоцентр, дождь, прогноз погоды
 
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