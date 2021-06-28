Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июня

28.06.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 285 новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава в понедельник, 28 июня.

Так, за минувшие сутки:

госпитализированы - 384 человек;

летальных случаев - 9;

выздоровели - 723 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 12098 человек,

методом ИФА - 2442 лица,

экспресс-тестами - 4937 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2234281 человек;

выздоровели - 2163792 лица;

летальных случаев - 52 295;

проведения ПЦР-тестов - 10806892.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 116 случаев;

Винницкая область - 10 случаев;

Волынская область - 7 случаев;

Днепропетровская область - 24 случая;

Житомирская область - 10 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 9 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 случая;

Киевская область - 22 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 3 случая;

Львовская область - 2 случая;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 11 случаев;

Полтавская область - 10 случаев;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 4 случая;

Тернопольская область - 2 случая;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 2 случая;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черкасская область - 8 случаев;

Черновицкая область - 3 случая;

Черниговская область - 4 случая.