В Черном море начались международные учения Sea Breeze 2021

28.06.2021 13:00

В Одессе состоялось торжественное открытие международных учений Sea Breeze 2021, сообщает информационное агентство Министерства обороны АрмияInform.

В мероприятии приняли участие представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к учениям.

Главная идея учений – повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины, США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих заданий по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Учениях, которые пройдут с 28 июня по 10 июля, будут самыми масштабными за более чем 20 лет. С украинской стороны в них примут участие 24 корабля и катера, 17 самолетов, десятки единиц военной техники и 3000 военнослужащих.

В учениях будут четыре фазы: прибытие сил и разворачивание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза и подведение итогов и сворачивание сил.

Советниками и наблюдателями на учениях будут около 50 военных из 17 стран мира.