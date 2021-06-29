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Кабмин отложил очередное повышение пенсий
29.06.2021 14:00
Анонсированное на 1 июля повышение пенсий гражданам Украины, которые достигли 75 лет будет перенесено на 1 октября. Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, говорится в сюжете ТСН.ua.
По словам Лазебной, анонсированная выплата дополнительных 400 гривен пенсионерам 75+, переносится из-за нехватки средств в госбюджете.
"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было - сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут получать ежемесячно", - подчеркнула Лазебная.
Министр также отметила, что в следующем году эти 400 грн 75-летним будут подлежать индексации.
Теги: Кабинет министров, отмена, повышение, пенсии
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