Кабмин отложил очередное повышение пенсий

29.06.2021 14:00

Анонсированное на 1 июля повышение пенсий гражданам Украины, которые достигли 75 лет будет перенесено на 1 октября. Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, говорится в сюжете ТСН.ua.

По словам Лазебной, анонсированная выплата дополнительных 400 гривен пенсионерам 75+, переносится из-за нехватки средств в госбюджете.

"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было - сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут получать ежемесячно", - подчеркнула Лазебная.

Министр также отметила, что в следующем году эти 400 грн 75-летним будут подлежать индексации.