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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 182 новых подтвержденных случаях COVID-19. Из них вирусом заразились 10 детей и три медицинских работника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за прошедшие 24 часа было госпитализировано - 322 человека; недуг преодолели 582 человек.
За сутки вирус унес жизни пяти украинцев. Всего с начала пандемии зафиксировано 52,3 тысячи летальных исходов.
За сутки протестировано методом ПЦР – 10 930 человек, методом ИФА – 1 463 человека, экспресс-тестами – 4 282 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской областях.
За все время пандемии в Украине инфицировались 2 234 463 человека, проведено ПЦР-тестов – 10 817 822.
Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:
Киев – 77 случаев;
Винницкая область – 2 случая;
Волынская область – 4 случая;
Днепропетровская область – 8 случаев;
Донецкая область – 0 случаев;
Житомирская область – 2 случая;
Закарпатская область – 0 случаев;
Запорожская область – 16 случаев;
Ивано-Франковская область – 0 случаев;
Киевская область – 14 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 1 случай;
Львовская область – 5 случаев;
Николаевская область – 15 случаев;
Одесская область – 8 случаев;
Полтавская область – 3 случая;
Ровенская область – 7 случаев;
Сумская область – 6 случаев;
Тернопольская область – 0 случаев;
Харьковская область – 5 случаев;
Херсонская область – 2 случая;
Хмельницкая область – 0 случаев;
Черкасская область – 2 случая;
Черновицкая область – 3 случая;
Черниговская область – 1 случай.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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