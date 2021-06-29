Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня

29.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 182 новых подтвержденных случаях COVID-19. Из них вирусом заразились 10 детей и три медицинских работника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие 24 часа было госпитализировано - 322 человека; недуг преодолели 582 человек.

За сутки вирус унес жизни пяти украинцев. Всего с начала пандемии зафиксировано 52,3 тысячи летальных исходов.

За сутки протестировано методом ПЦР – 10 930 человек, методом ИФА – 1 463 человека, экспресс-тестами – 4 282 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской областях.

За все время пандемии в Украине инфицировались 2 234 463 человека, проведено ПЦР-тестов – 10 817 822.

Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:

Киев – 77 случаев;

Винницкая область – 2 случая;

Волынская область – 4 случая;

Днепропетровская область – 8 случаев;

Донецкая область – 0 случаев;

Житомирская область – 2 случая;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 16 случаев;

Ивано-Франковская область – 0 случаев;

Киевская область – 14 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 5 случаев;

Николаевская область – 15 случаев;

Одесская область – 8 случаев;

Полтавская область – 3 случая;

Ровенская область – 7 случаев;

Сумская область – 6 случаев;

Тернопольская область – 0 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 2 случая;

Хмельницкая область – 0 случаев;

Черкасская область – 2 случая;

Черновицкая область – 3 случая;

Черниговская область – 1 случай.