Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В аннексированном Крыму из-за наводнений закрыты 83 пляжа

29.06.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В аннексированном Крыму из-за наводнений закрыты 83 пляжа

В Крыму 83 пляжа закрыты для купания из-за ухудшения качества морской воды на пострадавших от подтопления территориях.  Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Корреспондент.net.
"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей", - говорится в сообщении.
Накануне специалисты начали брать пробы воды для анализов.
"Запрет на купание остается в действии. Мы начали отбор проб от Фороса и до Алупки, это те пляжи, по которым может быть принято решение о возобновлении купания. Пробы будут отбираться в течение 3 дней", - рассказала "руководитель" Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.



Теги: Крым, закрытие, наводнение, пляж
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх