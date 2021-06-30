Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце

30.06.2021 12:00

Первый президент Украины, а также представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Об этом LIGA.net заявил спикер переговорной группы Алексей Арестович.

"Да. Он просил не комментировать, ничего, кроме самого факта", – сказал Арестович.

Пока о состоянии Кравчука ничего неизвестно. В его окружении не комментируют, как он себя чувствует и сможет ли он продолжить работу в ТКГ.