Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля

01.07.2021 10:00

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, инфицировались 28 детей и 18 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 464 человека. С болезнью справились 1 719 человек.

За последние 24 часа вирус унес жизни 51 украинца. С начала пандемии летальных случаев - 52 391.

Также за сутки протестировано методом ПЦР – 20 913 человек, методом ИФА – 9 743 человека, экспресс-тестами – 18 382 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице страны (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 235 801 человек. Проведено ПЦР-тестов 10 861 246.

Суточный прирост инфицированных в областях:

г. Киев – 231 случай;

Винницкая область – 17 случаев;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 31 случай;

Донецкая область – 28 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 24 случая;

Ивано – Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 56 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 41 случай;

Полтавская область – 11 случаев;

Ровненская область – 11 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 41 случай;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 12 случаев;

Черкасская область – 25 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев;

Черниговская область – 8 случаев.