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На КПП "Гоптовка" организуют экспресс-тестирование на COVID-19
02.07.2021 13:00
Со 2 июля в пункте пропуска "Гоптовка" организуют проведение экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом заявила глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук.
Тестирование будут проводить во время прохождения пограничного контроля. Результаты экспресс-тестов обещают уже через полчаса.
Нововведения связаны с изменениями к постановлению Кабмина о введении ограничительных противоэпидемических мероприятий. В соответствии с ними со 2 июля всем, кто прибывает в Украину из Индии, Великобритании, Ирландии, Российской Федерации или Португалии, необходимо проходить тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пункте пересечения государственной границы.
Теги: Россия, тест, граница, COVID-19
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