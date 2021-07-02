На КПП "Гоптовка" организуют экспресс-тестирование на COVID-19

02.07.2021 13:00

Со 2 июля в пункте пропуска "Гоптовка" организуют проведение экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом заявила глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук.

Тестирование будут проводить во время прохождения пограничного контроля. Результаты экспресс-тестов обещают уже через полчаса.

Нововведения связаны с изменениями к постановлению Кабмина о введении ограничительных противоэпидемических мероприятий. В соответствии с ними со 2 июля всем, кто прибывает в Украину из Индии, Великобритании, Ирландии, Российской Федерации или Португалии, необходимо проходить тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пункте пересечения государственной границы.