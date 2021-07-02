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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля
В Украине за сутки зафиксировано небольшое снижение новых случаев коронавирусной инфекции - 696 (вчера 705 заболевших). Из них заразились 36 детей и 33 медработника. Об этом сообщает Минздрав Украины.
Также за минувшие 24 часа было госпитализировано 439 человек; выздоровели 1 197 человек.
За сутки протестировано методом ПЦР 19 756 человек, методом ИФА – 8 924 человека, экспресс-тестами – 15 408 человек.
Вирус за сутки забрал жизни 33 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано летальных исходов 52 391.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.
Также за все время пандемии заразились COVID-19 2 236 497 граждан страны, с болезнью справились 2 169 584 человек, было сделано ПЦР-тестов – 10 881 002.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 194 случая;
Винницкая область – 5 случаев;
Волынская область – 17 случаев;
Днепропетровская область – 36 случаев;
Донецкая область – 39 случаев;
Житомирская область – 13 случаев;
Закарпатская область – 5 случаев;
Запорожская область – 18 случаев;
Ивано-Франковская область – 8 случаев;
Киевская область – 50 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 9 случаев;
Львовская область – 49 случаев;
Николаевская область – 9 случаев;
Одесская область – 53 случая;
Полтавская область – 16 случаев;
Ровненская область – 7 случаев;
Сумская область – 31 случай;
Тернопольская область – 8 случаев;
Харьковская область – 33 случая;
Херсонская область – 31 случай;
Хмельницкая область – 26 случаев;
Черкасская область – 19 случаев;
Черновицкая область – 5 случаев;
Черниговская область – 10 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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