Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля

02.07.2021 11:00

В Украине за сутки зафиксировано небольшое снижение новых случаев коронавирусной инфекции - 696 (вчера 705 заболевших). Из них заразились 36 детей и 33 медработника. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие 24 часа было госпитализировано 439 человек; выздоровели 1 197 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 19 756 человек, методом ИФА – 8 924 человека, экспресс-тестами – 15 408 человек.

Вирус за сутки забрал жизни 33 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано летальных исходов 52 391.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Также за все время пандемии заразились COVID-19 2 236 497 граждан страны, с болезнью справились 2 169 584 человек, было сделано ПЦР-тестов – 10 881 002.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 194 случая;

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 36 случаев;

Донецкая область – 39 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 50 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 49 случаев;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 53 случая;

Полтавская область – 16 случаев;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 31 случай;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 33 случая;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 26 случаев;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.