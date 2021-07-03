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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля

03.07.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля

В Украине за минувшие сутки выявили 705 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в субботу, 3 июля.
"Среди заболевших: детей – 27, медработников – 22. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 420 человек; летальных случаев – 36; выздоровели – 1 072 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 202 человек, выздоровели 2 170 656 человек, летальных случаев – 52 460.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 185
Винницкая область - 11
Волынская область - 6
Днепропетровская область - 49
Донецкая область - 43
Житомирская область - 23
Закарпатская область - 11
Запорожская область - 37
Ивано-Франковская область - 4
Киевская область - 48
Кировоградская область - 6
Луганская область - 10
Львовская область - 29
Николаевская область - 22
Одесская область - 38
Полтавская область - 39
Ровенская область - 11
Сумская область - 21
Тернопольская область - 5
Харьковская область - 31
Херсонская область - 23
Хмельницкая область - 16
Черкасская область - 26
Черновицкая область - 6
Черниговская область - 14.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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