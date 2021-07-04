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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 11 детей и пять медработников. Об этом сообщает Минздрав.
Также за прошедшие 24 часа было госпитализировано 460 человек, выздоровели 526 человек.
За сутки от коронавируса скончались 10 украинцев. С начала эпидемии зарегистрировано от вируса 52 470 летальных исходов.
Также за сутки протестировано методом ПЦР 14 229 человек, методом ИФА – 3 345 человек, экспресс-тестами 10 405 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20).
За все время пандемии в Украине заболело 2 237 553 человека. Недуг победили 2 171 182 человек, за все время проведено ПЦР-тестов – 10 915 176.
Статистика коронавируса в областях Украины за сутки:
Киев – 126 случаев;
Винницкая область – 3 случая;
Волынская область – 5 случаев;
Днепропетровская область – 20 случаев;
Донецкая область – 3 случая;
Житомирская область – 5 случаев;
Закарпатская область – 0 случаев;
Запорожская область – 26 случаев;
Ивано-Франковская область – 6 случаев;
Киевская область – 31 случай;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 1 случай;
Львовская область – 13 случаев;
Николаевская область – 17 случаев;
Одесская область – 49 случаев;
Полтавская область – 3 случая;
Ровненская область – 1 случай;
Сумская область – 15 случаев;
Тернопольская область – 12 случаев;
Харьковская область – 11 случаев;
Херсонская область – 11 случаев;
Хмельницкая область – 5 случаев;
Черкасская область – 5 случаев;
Черновицкая область – 4 случая;
Черниговская область – 3 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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