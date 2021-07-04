Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля

04.07.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 11 детей и пять медработников. Об этом сообщает Минздрав.

Также за прошедшие 24 часа было госпитализировано 460 человек, выздоровели 526 человек.

За сутки от коронавируса скончались 10 украинцев. С начала эпидемии зарегистрировано от вируса 52 470 летальных исходов.

Также за сутки протестировано методом ПЦР 14 229 человек, методом ИФА – 3 345 человек, экспресс-тестами 10 405 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20).

За все время пандемии в Украине заболело 2 237 553 человека. Недуг победили 2 171 182 человек, за все время проведено ПЦР-тестов – 10 915 176.

Статистика коронавируса в областях Украины за сутки:

Киев – 126 случаев;

Винницкая область – 3 случая;

Волынская область – 5 случаев;

Днепропетровская область – 20 случаев;

Донецкая область – 3 случая;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 26 случаев;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 31 случай;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 13 случаев;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 3 случая;

Ровненская область – 1 случай;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 12 случаев;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 11 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 3 случая.