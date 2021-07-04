Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине (ВИДЕО)

04.07.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Там он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.