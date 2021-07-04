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Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине (ВИДЕО)

04.07.2021 15:00
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Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Там он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.



Теги: Одесса, Зеленский, День ВМС
 
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