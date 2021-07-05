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Пляжи Бердянска после сильного шторма засыпало медузами (ВИДЕО)

05.07.2021 16:00
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Пляжи Бердянска после сильного шторма засыпало медузами (ВИДЕО)

Вечером в воскресенье, 4 июля, в Бердянске прошел ураган с грозой. В результате непогоды без света остались 110 баз отдыха, пляжи курорта засыпало медузами, сообщает СТРАНА.
Гроза в Бердянске была кратковременной, непогода обрушилась на город около 19:00 воскресенья. В результате без электричества остались 110 баз отдыха Бердянской косы. К 03:00 электроснабжение было восстановлено. В ходе ликвидации последствий непогоды спасатели разрезали и убрали 3 поваленных дерева с проезжей части.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, вечером 4 июля сильный ветер сносил буквально все на своем пути, а дождь залил большинство туристических локаций. После урагана на пляжи Бердянска выбросило огромное количество медуз.



Теги: Бердянск, шторм, медуза, пляж
 
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