Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля

05.07.2021 10:00

В Украине за сутки подтвердили 244 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2237823. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 5 июля.

При этом выздоровели за сутки 419 украинцев (всего - 2171601), а скончались 14 человек (всего - 52484). За день госпитализировали 333 человека.

Количество случаев / прививок (1 доза) за сутки:

Киев - 101/2344

Винницкая область - 11/318

Волынская область - 2/35

Днепропетровская область - 7/451

Донецкая область - 3/93

Житомирская область - 17/707

Закарпатская область - 1/213

Запорожская область - 5/858

Ивано-Франковская область - 4/138

Киевская область - 15/340

Кировоградская область - 1/493

Луганская область - 2/42

Львовская область - 6/1461

Николаевская область - 10/140

Одесская область - 16/1324

Полтавская область - 7/521

Ровенская область - 2/185

Сумская область - 10/413

Тернопольская область - 5/535

Харьковская область - 7/3336

Херсонская область - 3/180

Хмельницкая область - 2/257

Черкасская область - 5/389

Черновицкая область - 2/78

Черниговская область - 0/409.