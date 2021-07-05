В Украине разрешили использование вакцины Janssen

05.07.2021 15:00

Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину Janssen (Johnson & Johnson) от COVID-19 для экстренного медицинского применения. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"Janssen - это векторная вакцина, она разработана фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и многие другие страны", - говорится в сообщении.