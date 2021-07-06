Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля

06.07.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 541 новый случай COVID-19 - всего в стране их уже 2238364. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 6 июля.

При этом выздоровели за сутки 1086 украинцев (всего - 2172687), а скончались 20 человек (всего - 52504).

Количество случаев / прививок (1 доза) за сутки по регионам:

Киев - 197/5298

Винницкая область - 13/1418

Волынская область - 3/498

Днепропетровская область - 24/2785

Донецкая область - 22/725

Житомирская область - 12/1089

Закарпатская область - 6/356

Запорожская область - 11/616

Ивано-Франковская область - 13/260

Киевская область - 37/1620

Кировоградская область - 1/319

Луганская область - 25/415

Львовская область - 19/992

Николаевская область - 9/1390

Одесская область - 52/1433

Полтавская область - 13/795

Ровенская область - 4/556

Сумская область - 17/674

Тернопольская область - 8/242

Харьковская область - 10/1124

Херсонская область - 8/532

Хмельницкая область - 7/781

Черкасская область - 16/952

Черновицкая область - 6/172

Черниговская область - 8/510.