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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля
В Украине за день подтвердили 610 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2238974. Об этом сообщает Минздрав в среду, 7 июля.
Накануне выздоровели 1 666 человек (всего - 2174353), а скончались 33 украинца (всего - 52537).
Количество новых случаев / прививок (1 доза) за сутки по регионам:
Киев - 217/7740
Винницкая область - 16/989
Волынская область - 7/408
Днепропетровская область - 19/4149
Донецкая область - 27/1958
Житомирская область - 13/1821
Закарпатская область - 9/486
Запорожская область - 12/938
Ивано-Франковская область - 3/763
Киевская область - 49/2749
Кировоградская область - 10/596
Луганская область - 10/137
Львовская область - 32/1977
Николаевская область - 17/1404
Одесская область - 36/1475
Полтавская область - 22/1250
Ровенская область - 7/926
Сумская область - 11/1392
Тернопольская область - 5/746
Харьковская область - 20/794
Херсонская область - 25/864
Хмельницкая область - 10/617
Черкасская область - 21/909
Черновицкая область - 7/437
Черниговская область - 5/498.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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