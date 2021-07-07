Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля

07.07.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля

В Украине за день подтвердили 610 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2238974. Об этом сообщает Минздрав в среду, 7 июля.
Накануне выздоровели 1 666 человек (всего - 2174353), а скончались 33 украинца (всего - 52537).
Количество новых случаев / прививок (1 доза) за сутки по регионам:
Киев - 217/7740
Винницкая область - 16/989
Волынская область - 7/408
Днепропетровская область - 19/4149
Донецкая область - 27/1958
Житомирская область - 13/1821
Закарпатская область - 9/486
Запорожская область - 12/938
Ивано-Франковская область - 3/763
Киевская область - 49/2749
Кировоградская область - 10/596
Луганская область - 10/137
Львовская область - 32/1977
Николаевская область - 17/1404
Одесская область - 36/1475
Полтавская область - 22/1250
Ровенская область - 7/926
Сумская область - 11/1392
Тернопольская область - 5/746
Харьковская область - 20/794
Херсонская область - 25/864
Хмельницкая область - 10/617
Черкасская область - 21/909
Черновицкая область - 7/437
Черниговская область - 5/498.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх