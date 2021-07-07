В Минюсте пояснили механизм ареста банковских счетов должников

07.07.2021 10:00

Средства на счету должника могут быть заблокированы в автоматическом режиме, но списать их никто не сможет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств", - объяснили в ведомстве.

Арестовать средства на счету исполнительная служба может только если суд подтвердит неуплату штрафа или задолженности по ЖКХ. Таким образом, деньги на счету останутся, но использовать их будет нельзя.

Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", - подчеркнули в Минюсте.

При этом украинцы могут использовать деньги на счетах, которые не арестованы.

В ведомстве указали, что наличие задолженности можно проверить на таких ресурсах: