ГБР запустило горячую линию для сообщений о необоснованных активах чиновников

08.07.2021 15:00

Государственное бюро расследований запустили отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве просят представителей общественности, средств массовой информации и неравнодушных лиц при наличии информации, которую работники Бюро могут использовать для выявления необоснованных активов и сбора необходимых доказательств, обращаться в Государственное бюро расследований одним из способов:

- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;

- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);

- отправив информацию на адрес электронной почты: [email protected];

- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;

- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;

- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев.

Отмечается также, что под "активами" следует понимать денежные средства (наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или в других финансовых учреждениях и т.п.), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, работы или услуги, предоставленные должностному лицу.

Стоимость актива должна составлять от 1 003 500 гривен до 7 377 500 гривен (до 6 831 500 гривен - в 2020 году, до 6 243 250 гривен - в 2019 году), а сам актив должен быть приобретенным после 28.11.2019 г.