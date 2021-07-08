Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля

08.07.2021 11:00

В Украине за сутки подтвердили 617 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2239591. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 8 июля.

Накануне госпитализировали 404 человека, летальных случаев - 23, выздоровели - 872 человека.

За последние сутки наибольшее количество случаев зафиксировали в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 181 случай;

Винницкая область - 24 случая;

Волынская область - 11 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 21 случай;

Житомирская область - 15 случаев;

Закарпатская область - 11 случаев;

Запорожская область - 23 случая;

Ивано-Франковская область - 7 случаев;

Киевская область - 50 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 18 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 13 случаев;

Сумская область - 21 случай;

Тернопольская область - 10 случаев;

Харьковская область - 20 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 5 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.