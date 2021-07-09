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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 655 новых случаев коронавирусной инфекции. Их них заразились 31 ребенок и 37 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 396 человек; недуг побороли 885 человек. За сутки протестировано методом ПЦР – 18 341 человек, методом ИФА – 7 954 человека, экспресс-тестами – 15 312 человек.
За сутки вирус унес жизни 12 украинцев. Всего с начала пандемии зафиксировано 52 572 летальных исхода.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.
С начала эпидемии инфицировались 2 240 246 граждан Украины, выздоровели – 2 176 110 человек. За это время проведено ПЦР-тестов – 11 001 742.
Суточный прирост инфицированных в регионах
г. Киев – 203 случая;
Винницкая область – 5 случаев;
Волынская область – 11 случаев;
Днепропетровская область – 22 случая;
Донецкая область – 46 случаев;
Житомирская область – 11 случаев;
Закарпатская область – 5 случаев;
Запорожская область – 25 случаев;
Ивано-Франковская область – 3 случая;
Киевская область – 42 случая;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 17 случаев;
Львовская область – 39 случаев;
Николаевская область – 12 случаев;
Одесская область – 62 случая;
Полтавская область – 17 случаев;
Ровненская область – 8 случаев;
Сумская область – 24 случая;
Тернопольская область – 3 случая;
Харьковская область – 30 случаев;
Херсонская область – 14 случаев;
Хмельницкая область – 19 случаев;
Черкасская область – 23 случая;
Черновицкая область – 6 случаев;
Черниговская область – 4 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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