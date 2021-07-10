Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля

10.07.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 507 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше чем было днем ранее. Госпитализировано за сутки 364 человек, что также меньше предыдущего дня. Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 9 июля 2021 года в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 364 человека;

летальных случаев - 20;

выздоровели - 809 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 18520 человек,

методом ИФА - 8452 лица,

экспресс-тестами - 13225 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 240 753 лица;

выздоровели - 2 176 919 человек;

летальных случаев - 52 592;

проведения ПЦР-тестов - 11 020 262.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 41, медработников - 33.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 150 случаев;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 22 случая;

Донецкая область - 29 случаев;

Житомирская область - 10 случаев;

Закарпатская область - 2 случая;

Запорожская область - 4 случая;

Ивано-Франковская область - 10 случаев;

Киевская область - 47 случаев;

Кировоградская область - 11 случаев;

Луганская область - 16 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Николаевская область - 13 случаев;

Одесская область - 29 случаев;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 11 случаев;

Сумская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 3 случая;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 13 случаев;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Черкасская область - 11 случаев;

Черновицкая область - 7 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.