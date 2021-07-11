Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июля

11.07.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 290 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 11 июля.

"Среди заболевших: детей – 23 медработников – 7. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 374 человека; летальных случаев – 5; выздоровели – 374 человека", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях. При этом на Закарпатье вообще не выявили случаев инфекции, а в Черниговской области – лишь один.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, выздоровели 2 177 293 человека, летальных случаев – 52 597.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 91

Винницкая обл - 2

Волынская обл - 2

Днепропетровская обл - 35

Донецкая обл - 6

Житомирская обл - 12

Закарпатская обл - 0

Запорожская обл - 12

Ивано-Франковская обл - 5

Киевская обл - 24

Кировоградская обл - 3

Луганская обл - 3

Львовская обл - 7

Николаевская обл - 3

Одесская обл - 22

Полтавская обл - 13

Ровенская обл - 2

Сумская обл - 5

Тернопольская обл - 2

Харьковская обл - 18

Херсонская обл - 10

Хмельницкая обл – 4

Черкасская обл - 4

Черновицкая обл-4

Черниговская обл - 1.