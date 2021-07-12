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СБУ разоблачила межрегиональную сеть пророссийских интернет-агитаторов

12.07.2021 14:00
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СБУ разоблачила межрегиональную сеть пророссийских интернет-агитаторов

Киберспециалисты СБУ заблоктровали межрегиональную сеть вражеских интернет-агентов, по указанию кураторов из РФ призывавших к изменению государственной границы Украины и ведению агрессивной войны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности.
Установлено, что для анонимизации общения с "кураторами" участники сети использовали карточки иностранного оператора сотовой связи.
Так, в Киеве в ходе спецоперации разоблачен координатор столичной кибергруппировки, которая распространяла призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведению агрессивной войны. Кроме того, злоумышленники специализировались на распространении дезинформации на основе публикаций так называемых "блогеров" российских интернет-ресурсов.
Для проведения незаконной деятельности участники группы создали 4 сайта и 5 сообществ в соцсетях.
В Мариуполе правоохранители разоблачили участников сети, которая размещала в интернете материалы по изменению границ государственной границы. Инструкции для проведения информационных атак она получала от "координаторов" из ОРДЛО.
В Днепре блокировали деятельность местного интернет-агитатора. Злоумышленник публично призывал к нарушению территориальной целостности нашего государства и поддержке незаконных вооруженных формирований. Свои публикации он размещал на своей странице в одной из социальных сетей.
Лингвистическая экспертиза подтвердила принадлежность обнаруженного контента к материалам, которые представляют угрозу государственной безопасности.
На Кировоградщине разоблачили пропагандиста, который через соцсети призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.
Кроме того, по материалам киберспециалистов СБУ осуждена вражеский агент, которая на международных интернет-платформах призвала к ведению агрессивной войны против нашего государства.



Теги: Россия, война, Интернет, СБУ, агитация
 
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