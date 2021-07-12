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В Крыму установлен второй подряд антирекорд суточной заболеваемости COVID-19
12.07.2021 13:00
За минувшие сутки в аннексированном Россией Крыму выявили 371 случай коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил "глава" региона Сергей Аксенов. Это самый высокий показатель с начала пандемии, передает Крым.Реалии.
Прошлый антирекорд был зафиксирован днем ранее – тогда выявили 368 новых заболевших.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 52 434 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 45 415 человек. В последние дни ежедневно регистрируется более 350 новых случаев.
Теги: Крым, заболевания, COVID-19
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