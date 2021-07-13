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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля
За минувшие сутки в Украине выявили почти 500 новых случаев коронавируса, что значительно больше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 249 человек, что на уровне вчерашнего показателя, однако число умерших сильно увеличилось. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает Минздрав.
"За сутки 12 июля 2021 года в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 249 человек;
летальных исходов - 36;
выздоровели - 750 человек;
протестировано: методом ПЦР - 20 909 человек, методом ИФА - 9783 лица, экспресс-тестами - 10 428 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 241 698 человек;
выздоровели - 2 178 279 человек;
летальных исходов - 52 640;
проведено ПЦР-тестов - 11 063 662.
Отмечается, что среди заболевших за минувшие сутки: детей - 28, медработников - 11.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 142 случая;
Винницкая область - 6 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 15 случаев;
Донецкая область - 53 случая;
Житомирская область - 3 случая;
Закарпатская область - 10 случаев;
Запорожская область - 9 случаев;
Ивано-Франковская - 2 случая;
Киевская область - 20 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 28 случаев;
Львовская область - 14 случаев;
Николаевская область - 9 случаев;
Одесская область - 49 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 12 случаев;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 1 случай;
Харьковская область - 23 случая;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 18 случаев;
Черновицкая область - 6 случаев;
Черниговская область - 8 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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