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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля
Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине продолжает расти. За минувшие сутки зафиксировано 547 новых больных. Также было зарегистрировано 25 летальных случаев. Об этом в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 13 июля 2021 года в Украине зафиксировано 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 409 человек;
летальных исходов - 25;
выздоровели - 797 человек;
протестировано: методом ПЦР - 18 572 человека, методом ИФА - 8105 человек, экспресс-тестами - 16 972 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 242 245 человек;
выздоровели - 2 179 076 человек;
летальных исходов - 52 665;
проведено ПЦР-тестов - 11 082 234.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 34, медработников - 23.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 165 случаев;
Винницкая область - 6 случаев;
Волынская область - 6 случаев;
Днепропетровская область - 31 случай;
Донецкая область - 31 случай;
Житомирская область - 4 случая;
Закарпатская область - 6 случаев;
Запорожская область - 26 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 случая;
Киевская область - 39 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 23 случая;
Львовская область - 22 случая;
Николаевская область - 19 случаев;
Одесская область - 36 случаев;
Полтавская область - 13 случаев;
Ровенская область - 6 случаев;
Сумская область - 22 случая;
Тернопольская область - 1 случай;
Харьковская область - 20 случаев;
Херсонская область - 25 случаев;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черкасская область - 13 случаев;
Черновицкая область - 11 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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