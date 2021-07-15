Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля

15.07.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 15 июля.

"Среди заболевших: детей – 37, медработников – 12. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 387 человек, летальных случаев – 20, выздоровели – 589 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 242 868 человек, выздоровели 2 179 665 человек, летальных случаев – 52 685.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 177

Винницкая область - 13

Волынская область - 2

Днепропетровская область - 20

Донецкая область - 32

Житомирская область - 33

Закарпатская область - 2

Запорожская область - 26

Ивано-Франковская область - 11

Киевская область - 31

Кировоградская область - 3

Луганская область - 21

Львовская область - 30

Николаевская область - 25

Одесская область - 57

Полтавская область - 13

Ровенская область - 8

Сумская область - 21

Тернопольская обл - 7

Харьковская область - 21

Херсонская область - 11

Хмельницкая область - 10

Черкасская область - 22

Черновицкая область -10

Черниговская область - 17.