- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля13:00
- Данилов подвел итоги очередного заседания СНБО10:00
- В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты14:00
- Верховная Рада назначила нового главу МВД13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля11:00
- Рада отправила Авакова в отставку12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля10:00
- На Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцин Pfizer09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля10:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 591 новый случай коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав в субботу, 17 июля.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 438 человек;
летальных случаев - 16;
выздоровели - 676 человек;
За сутки протестировано: методом ПЦР - 18006 человек, методом ИФА - 8718 человек, экспресс-тестами - 14648 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2244196 человек;
выздоровели - 2180957 человек;
летальных случаев - 52 718;
проведения ПЦР-тестов - 11138052.
Статистика коронавируса в регионах:
Киев – 171 случай;
Винницкая область – 21 случай;
Волынская область – 1 случай;
Днепропетровская область – 40 случаев;
Донецкая область – 26 случаев;
Житомирская область – 11 случаев;
Закарпатская область – 2 случая;
Запорожская область – 30 случаев;
Ивано-Франковская область – 10 случаев;
Киевская область – 33 случая;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 12 случаев;
Львовская область – 24 случая;
Николаевская область – 10 случаев;
Одесская область – 60 случаев;
Полтавская область – 7 случаи;
Ровненская область – 7 случаев;
Сумская область – 17 случаев;
Тернопольская область – 2 случая;
Харьковская область – 35 случаев;
Херсонская область – 21 случай;
Хмельницкая область – 5 случаев;
Черкасская область – 21 случай;
Черновицкая область – 9 случаев;
Черниговская область – 13 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня
- 20 лет Независимости. Мариуполь: от смога спасаемся в спорткомплексе
- Итоги сбора ранних зерновых: больше, чем в прошлом году
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июня
- 20 лет Независимости. Дружковка: малый бизнес - на подъеме
- В оккупированном Донецке взорвался газопровод09:00
- Делегация посольства США посетила зону ООС15:00
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»10:00
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк08:00
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе17:00
- В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15:00
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей14:00
- В Краматорске открыли памятник Василю Стусу13:00
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"11:00
- На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля13:00
- Дания и Германия открывают границы для украинцев11:00
- Данилов подвел итоги очередного заседания СНБО10:00
- В оккупированном Донецке взорвался газопровод09:00
- Завтра в Славянске состоится инклюзивный фестиваль "Inclusion fest"17:00
- На Северском Донце проведут массовый заплыв среди любителей16:00
- Делегация посольства США посетила зону ООС15:00
- В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты14:00
- Верховная Рада назначила нового главу МВД13:00
- ФК «Шахтер» представил новую игровую форму (ВИДЕО)12:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Жители ОРДО нашли путь в Украину через КПВВ "Станица Луганская"
- В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе
- Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей
- В ОРДО утвердили порядок получения субсидий на оплату коммуналки
- На всех пляжах Мариуполя превышен индекс ЛКП
- В День металлурга в ОРДО выступят Наталия Гулькина и рэпер Doni
- В оккупированный Луганск прибыл "десант" единороссов
- На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк
- В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"
- Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»