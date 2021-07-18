Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля

18.07.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 229 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 18 июля.

"Среди заболевших: детей – 27, медработников – 4. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 382 человека, летальных случаев – 8, выздоровели – 241 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской области (35), Винницкой облсти (19) и Киевской области (17).

При этом на Закарпатье и в Черниговской области не выявили новых случаев инфекции.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 49 человек, выздоровели 2 181 198 человек, летальных случаев – 52 726.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 43

Винницкая обл - 19

Волынская обл - 4

Днепропетровская обл - 50

Донецкая обл - 13

Житомирская обл - 11

Закарпатская обл - 0

Запорожская обл - 10

Ивано-Франковская обл - 6

Киевская обл - 17

Кировоградская обл - 2

Луганская обл - 1

Львовская обл - 8

Николаевская обл - 9

Одесская обл - 35

Полтавская обл - 6

Ровенская обл - 3

Сумская обл - 17

Тернопольская обл - 1

Харьковская обл - 11

Херсонская обл - 15

Хмельницкая обл - 5/

Черкасская обл - 8

Черновицкая обл - 5

Черниговская обл - 0.