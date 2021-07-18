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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 229 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 18 июля.
"Среди заболевших: детей – 27, медработников – 4. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 382 человека, летальных случаев – 8, выздоровели – 241 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской области (35), Винницкой облсти (19) и Киевской области (17).
При этом на Закарпатье и в Черниговской области не выявили новых случаев инфекции.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 49 человек, выздоровели 2 181 198 человек, летальных случаев – 52 726.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 43
Винницкая обл - 19
Волынская обл - 4
Днепропетровская обл - 50
Донецкая обл - 13
Житомирская обл - 11
Закарпатская обл - 0
Запорожская обл - 10
Ивано-Франковская обл - 6
Киевская обл - 17
Кировоградская обл - 2
Луганская обл - 1
Львовская обл - 8
Николаевская обл - 9
Одесская обл - 35
Полтавская обл - 6
Ровенская обл - 3
Сумская обл - 17
Тернопольская обл - 1
Харьковская обл - 11
Херсонская обл - 15
Хмельницкая обл - 5/
Черкасская обл - 8
Черновицкая обл - 5
Черниговская обл - 0.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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