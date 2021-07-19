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Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID

19.07.2021 09:00
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Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID

В ближайшее время в Украине объявят о создании инновационных препаратов от COVID-19, которые только начинают появляться в мире. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии Сегодня.
"Появились некоторые инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления о том, что сделала Украина по инновационным препаратам, имеющих прямое действие на вирус", – сказал министр.
По его словам, до этого таких препаратов в Украине еще не было, а в мире они только появляются.
О том, какие это будут препараты и в каком виде – таблетки, капли или суспензия – министр не уточнил.
Ляшко добавил, что официальное заявление стоит ожидать в течение двух недель.



Теги: лекарство, COVID-19, Ляшко
 
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