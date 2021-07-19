Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве из-за мощного ливня затопило две станции метро (ВИДЕО)

19.07.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве из-за мощного ливня затопило две станции метро (ВИДЕО)

В Киеве из-за мощного ливня подтоплены станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
"Станция "Академгородок", Вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам. Попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", — добавили впоследствии в пресс-службе.


 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх