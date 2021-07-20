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На Харьковщине СБУ задержала бывшего "депутата" "ЛНР"
Контрразведка СБУ в Харьковской области задержала экс-депутата "парламентов" так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР". Во время обыска у задержанного обнаружен "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственных образований. Установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР", - сказано в сообщении.
При этом "власти" так называемых "республик" неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.
Теперь ему сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Теги: депутат, СБУ, задержание, ЛНР
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