На Харьковщине СБУ задержала бывшего "депутата" "ЛНР"

20.07.2021 15:00

Контрразведка СБУ в Харьковской области задержала экс-депутата "парламентов" так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР". Во время обыска у задержанного обнаружен "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственных образований. Установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР", - сказано в сообщении.

При этом "власти" так называемых "республик" неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.

Теперь ему сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.