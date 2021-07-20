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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля

20.07.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это в три раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 20 июля.
"Среди заболевших: детей – 23 медработников – 13. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 279 человек, летальных случаев – 25, выздоровели – 540 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 275 человек, выздоровели 2 181 925 человек, летальных случаев – 52 756.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 228
Винницкая обл - 9
Волынская обл - 4
Днепропетровская обл - 32
Донецкая обл - 48
Житомирская обл - 11
Закарпатская обл - 5
Запорожская обл - 14
Ивано-Франковская обл - 7
Киевская обл - 6
Кировоградская обл - 1
Луганская обл - 35
Львовская обл - 20
Николаевская обл - 4
Одесская обл - 35
Полтавская обл - 15
Ровенская обл - 3
Сумская обл - 35
Тернопольская обл - 1
Харьковская обл - 18
Херсонская обл - 30
Хмельницкая обл - 19
Черкасская обл - 13
Черновицкая обл - 4
Черниговская обл - 1.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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