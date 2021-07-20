Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля

20.07.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это в три раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 20 июля.

"Среди заболевших: детей – 23 медработников – 13. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 279 человек, летальных случаев – 25, выздоровели – 540 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 275 человек, выздоровели 2 181 925 человек, летальных случаев – 52 756.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 228

Винницкая обл - 9

Волынская обл - 4

Днепропетровская обл - 32

Донецкая обл - 48

Житомирская обл - 11

Закарпатская обл - 5

Запорожская обл - 14

Ивано-Франковская обл - 7

Киевская обл - 6

Кировоградская обл - 1

Луганская обл - 35

Львовская обл - 20

Николаевская обл - 4

Одесская обл - 35

Полтавская обл - 15

Ровенская обл - 3

Сумская обл - 35

Тернопольская обл - 1

Харьковская обл - 18

Херсонская обл - 30

Хмельницкая обл - 19

Черкасская обл - 13

Черновицкая обл - 4

Черниговская обл - 1.