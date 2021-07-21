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15 поездов "Укрзализныци" опаздывают из-за непогоды
В связи с погодными условиями ряд поездов "Укрзализныци" задерживается. Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця".
Так, по состоянию на 9:00 задерживаются такие рейсы:
№137 Лисичанск - Хмельницкий (задерживается на 2 часа 50 минут);
№64 Киев - Харьков (задерживается на 2 часа 36 минут);
№101 Киев - Херсон (задерживается на 2 часа);
№15 Харьков - Рахов (задерживается на 2 часа);
№126 Киев - Константиновка (задерживается на 1 час 45 минут);
№188 Ковель - Николаев (задерживается на 1 час);
№232 Геническ - Ивано-Франковск (задерживается на 1 час);
№87 Новоалексеевка - Ковель (задерживается на 1 час);
№72 Киев - Запорожье (задерживается на 45 минут);
№204 Геническ - Кривой Рог (задерживается на 42 минуты);
№868 Гречаны - Киев (задерживается на 42 минуты);
№11 Новоалексеевка - Киев (задерживается на 37 минуты);
№282 Хмельницкий - Геническ (задерживается на 30 минут);
№9 Киев - Мариуполь (задерживается на 30 минут);
№19 Киев - Попасная (задерживается на 30 минут).
Теги: Укрзализниця, непогода, задержка, поезда
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