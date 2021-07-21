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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля
В Украине за последние 24 часа зафиксировали 655 новых случаев заболевания коронавирусом COVID -19. Это немного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав утром в среду, 21 июля.
"Среди заболевших: детей – 37, медработников – 18). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 508 человек, летальных случаев – 13, выздоровели – 577 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 930 человек, выздоровели 2 182 502 человека, летальных случаев – 52 769.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 232
Винницкая обл - 12
Волынская обл - 6
Днепропетровская обл - 27
Донецкая обл - 39
Житомирская обл - 10
Закарпатская обл - 10
Запорожская обл - 31
Ивано-Франковская обл - 8
Киевская обл - 13
Кировоградская обл - 4
Луганская обл - 28
Львовская обл - 24
Николаевская обл - 14
Одесская обл - 59
Полтавская обл - 10
Ровенская обл - 4
Сумская обл - 17
Тернопольская обл - 9
Харьковская обл - 41
Херсонская обл - 26
Хмельницкая обл - 14
Черкасская обл - 12
Черновицкая обл - 4
Черниговская обл - 1.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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