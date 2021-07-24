Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля

24.07.2021 15:00

За сутки 23 июля в Украине был зафиксирован 745 новых подтвержденных случаев коронавирус. Умерли от болезни 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшие сутки из-за COVID-19 госпитализировали 395 человек. Выздоровели 394 человека.

За сутки протестировано различными методами около 60 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 248 164 человек. Умерли от коронавируса - 52 835.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 194 случая;

Винницкая область – 14 случаев;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 58 случаев;

Донецкая область – 30 случаев;

Житомирская область – 3 случая;

Закарпатская область – 6 случаев;

Запорожская область – 24 случая;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 30 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 30 случаев;

Львовская область – 42 случая;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 38 случаев;

Полтавская область – 29 случаев;

Ровенская область – 10 случаев;

Сумская область – 42 случая;

Тернопольская область – 9 случаев;

Харьковская область – 32 случая;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 22 случая;

Черновицкая область – 7 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.