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Зеленский ввел в действие санкции против "представительства ДНР" во Франции

24.07.2021 09:00
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Зеленский ввел в действие санкции против "представительства ДНР" во Франции

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против французской организации "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции" и ее основателя, гражданина Франции Фаяра Жераля-Юбера, а также против организации "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции", передает LIGA.
Также санкции введены против французской гражданки Неан Кристель, которая проживает в оккупированном Донецке и является основательницей "Международного пресс-центра Doni".
Их активы будут заблокированы, а исполнение финансовых обязательств остановлено.
Кроме того, сегодня Зеленский ввел в действие другое решение СНБО от 16 июля о необходимости указывать в декларациях "информацию об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства".



Теги: Франция, представительство, санкции, ДНР, Зеленский
 
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