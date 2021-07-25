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В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт

25.07.2021 09:00
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В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт

Украинские нардепы предложили Верховной Раде автоматически лишать гражданства Украины лиц, которые добровольно получили российский паспорт. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента, сообщает Корреспондент.net.
Так, Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно автоматического лишения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора - Российской Федерации зарегистрирован 23 июля.
Его авторами являются три парламентария - Николай Княжицкий (фракция Европейская солидарность), Наталья Пипа (Голос) и Оксана Савчук (внефракционная).
Текст документа пока не обнародован.



Теги: Россия, законопроект, гражданство, паспорт, Верховная Рада
 
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