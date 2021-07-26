- В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля11:00
- В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля15:00
- Зеленский ввел в действие санкции против "представительства ДНР" во Франции09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля11:00
- СБУ выявила в Херсонской области сеть агентов ФСБ РФ15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июля11:00
- 15 поездов "Укрзализныци" опаздывают из-за непогоды13:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля
В Украине за прошлые сутки выявили 213 новых случаев коронавируса, госпитализировали 256 человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, за сутки в Украине госпитализировали 256 человек; летальных исходов - 2; выздоровели - 170 человек. За сутки протестировали методом ПЦР - 7562 лица, методом ИФА - 1905 человек, экспресс-тестами - 6328 человек.
За все время пандемии в Украине: заболели - 2 248 663 лица; выздоровели - 2 184 365 человек; летальных исходов - 52 849; проведения ПЦР-тестов - 11 278 944.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 71 случай;
Винницкая область - 14 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 6 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 случая;
Киевская область - 8 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 2 случая;
Львовская область - 8 случаев;
Николаевская область - 3 случая;
Одесская область - 33 случая;
Ровенская область - 3 случая;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 7 случаев;
Харьковская область - 12 случаев;
Херсонская область - 3 случая;
Черкасская область - 1 случай;
Черновицкая область - 3 случая.
В Закарпатской, Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля
- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе12:00
- За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути17:00
- В Мариуполе отметили День Нептуна10:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа17:00
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков11:00
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске10:00
- В прифронтовой Марьинке ранен местный житель17:00
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе12:00
- В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля10:00
- В Японии начались испытания препарата для лечения COVID-1909:00
- За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути17:00
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена15:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске
- В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт
- Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ
- ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена
- В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ
- В Мариуполе строят первый в Украине "стальной" дом
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков