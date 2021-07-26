Главная / Новости / Украина / В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины
Последние новости раздела
- В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля11:00
- В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля15:00
- Зеленский ввел в действие санкции против "представительства ДНР" во Франции09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля11:00
- СБУ выявила в Херсонской области сеть агентов ФСБ РФ15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июля11:00
- 15 поездов "Укрзализныци" опаздывают из-за непогоды13:00
В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины
26.07.2021 11:00
Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Служба спасения призывает всех строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожаров в природных экосистемах. Прежде всего, не стоит сжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.
Теги: погода, пожар, опасность, ГСЧС
Читайте также:
- В Украине объявлено штормовое предупреждение
- ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни
- Сноптики предупреждают о высокой пожарной опасности на юге Украины
- В США 26 штатов объявлены зоной природного бедствия
- Школы Артемовска признали пожароопасными
- В Киеве дотла сгорело маршрутное такси (ФОТО)
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе12:00
- За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути17:00
- В Мариуполе отметили День Нептуна10:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа17:00
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков11:00
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске10:00
- В прифронтовой Марьинке ранен местный житель17:00
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков15:00
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина14:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе12:00
- В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля10:00
- В Японии начались испытания препарата для лечения COVID-1909:00
- За сутки враг 11 раз срывал "тишину" на Донбассе, один украинский воин ранен08:00
- Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути17:00
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена15:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа
- Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске
- В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт
- Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ
- ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия
- Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена
- В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ
- В Мариуполе строят первый в Украине "стальной" дом
- На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков