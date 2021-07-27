Семь поездов «Укрзализныци» опаздывают из-за аварии

27.07.2021 08:00

«Укрзализныця» задерживает семь поездов из-за аварийного отключения электричества, сообщает пресс-служба компании.

«Из-за аварийного отключения напряжения в электросети ряд поездов отправляется из Киева с задержкой», — говорится в сообщении.

Отстают от графика следующие поезда:

№ 10 Киев - Мариуполь (+ 57 мин)

№ 116/136 Киев - Бердянск, Авдеевка (+ 25 мин)

№ 228 Киев - Бердянск (+ 50 мин);

№ 12 Киев - Новоалексеевка (+ 50 мин);

№ 44 Чернигов - Ивано-Франковск (+ 53 мин);

№ 81 Киев - Ужгород (+ 32 мин);№ 49 Киев - Трускавец (+ 15 мин).

В компании пообещали приложить «максимальные усилия», для сокращения отставания поездов от графика.