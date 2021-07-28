Кабмин не будет повышать цену на электроэнергию для населения с 1 августа

28.07.2021 15:00

В августе цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-ч, сообщил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений — 1,68 грн за кВт-час. Правительство сегодня утвердило соответствующее решение. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", — написал он.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что повышение цен на электроэнергию необходимо отложить, "учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию".