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Кабмин не будет повышать цену на электроэнергию для населения с 1 августа

28.07.2021 15:00
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Кабмин не будет повышать цену на электроэнергию для населения с 1 августа

В августе цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-ч, сообщил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений — 1,68 грн за кВт-час. Правительство сегодня утвердило соответствующее решение. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", — написал он.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что повышение цен на электроэнергию необходимо отложить, "учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию".



Теги: Кабинет министров, тариф, электроэнергия, повышение
 
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