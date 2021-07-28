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Зеленский уволил главкома ВСУ Хомчака
28.07.2021 08:00
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. Об этом на брифинге сообщил спикер президента Сергей Никифоров, передает LB.ua.
"Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме и верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но он хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ. Такой синергии мы, к сожалению, не видим", - сказал Никифоров.
На должность главнокомандующего Вооруженных Сил назначен действующий командующий оперативно-тактической группировкой "Север" Валерий Залужный.
По словам пресс-секретаря президента, Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО. Соответственно Михаил Коваль покидает эту должность.
Теги: увольнение, Зеленский, Хомчак
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