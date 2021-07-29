- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля11:00
- Кабмин ужесточил правила въезда в Украину08:00
- Кабмин не будет повышать цену на электроэнергию для населения с 1 августа15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля10:00
- Зеленский уволил главкома ВСУ Хомчака08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля11:00
- Семь поездов «Укрзализныци» опаздывают из-за аварии08:00
- В ГСЧС предупредили о высокой пожарной опасности в ряде областей Украины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля11:00
Кабмин ужесточил правила въезда в Украину
Кабмин ужесточил правила въезда в Украину в связи с распространением штамма дельта коронавируса, у вакцинированных от COVID-19 будут преимущества. Об этом сообщили министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабмина, сообщает пресс-служба Минздрава.
По словам Ляшко, будут действовать такие правила:
– Граждане Украины могут свободно пересекать границу, если они вакцинированы от COVID-19 хотя бы одной дозой прививки, которая признана ВОЗ. Подтверждают вакцинацию такие документы: справка 063-О (для одной дозы), международное свидетельство (для двух);
- Иностранцы с видом на жительство в Украине могут свободно пересечь границу, если привиты двумя дозами признанной ВОЗ вакциной;
– Для остальных иностранцев требуются две дозы признанной ВОЗ вакцины либо страховой полис и негативный результат теста на коронавирус (ПЦР или экспресс, сделанные не ранее чем за 72 часа до пересечения границы);
– Если украинец не получил хотя бы одну дозу вакцины, а иностранец две, то таким людям надо будет установить приложение Вдома. Приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа после пересечения границы, если за это время человек не получит негативный результат теста на территории Украины.
– В случае позитивного теста после пересечения границы, человек уходит на самоизоляцию или лечение, а эпидемиологи начинают расследование и тестирование всех контактов.
– Украинцы и иностранцы, которые прибыли из России или Индии и находились в этих странах семь дней в течение 14 дней до пересечения границы, должны обязательно проходить 14 дней самоизоляции без возможности досрочного прекращения.
Ляшко отметил, что новые правила вступят через семь дней после публикации и вступления в силу соответствующего постановления правительства. Граждане Украины, которые выехали до вступления в силу постановления, смогут вернуться беспрепятственно.
Теги: Украина, Кабинет министров, граница, COVID-19
- Иностранцам в Украине будут заглядывать в кошельки
- Иностранцев обязали предъявлять деньги при въезде в Украину
- Изменены правила въезда иностранцев в Украину
- Кабмин разрешил сбивать самолеты, которые нарушают границу или подозреваются в терактах
- Кабинет Министров Украины временно закрыл границу с Крымом
- Украинцев ждет пеня за коммунальные услуги. С нового года?
- Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом09:00
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"14:00
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"12:00
- В центре Донецка уже месяц не могут починить светофоры11:00
- ТКГ ушла на каникулы до конца лета09:00
- Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-1916:00
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе15:00
- "ДНР" в понедельник пропустила по гумкоридору в Еленовке 576 человек14:00
- В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе13:00
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля11:00
- В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)10:00
- Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом09:00
- Кабмин ужесточил правила въезда в Украину08:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- В России посадили на 10 лет двух "украинских шпионов"16:00
- Кабмин не будет повышать цену на электроэнергию для населения с 1 августа15:00
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"14:00
- В МИД назвали страны, открытые для украинских туристов13:00
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"12:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации
- Завтра в ОРДО ожидается поставка новейшей российской вакцины
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"
- Семь бойцов ООС ранены в результате артобстрела боевиков
- ОБСЕ выявила военную технику боевиков в жилых районах на Донбассе
- В Седово четырех человек унесло в море на надувном матрасе
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"
- В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины
- Завтра на КПВВ "Станица Луганская" заработает пункт вакцинации от COVID-19
- На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина