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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост наблюдается четвертый день подряд, сообщает Минздрав в четверг, 29 июля.
"Среди новых случаев: детей – 60, медработников – 41. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 480 человек, летальных случаев – 25, выздоровели – 510 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 250 907 человек, выздоровели 2 185 849 человек, летальных случаев – 52 916.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 195
Винницкая обл - 41
Волынская обл - 1
Днепропетровская обл - 34
Донецкая обл - 66
Житомирская обл - 19
Закарпатская обл - 10
Запорожская обл - 56
Ивано-Франковская обл - 8
Киевская обл - 29
Кировоградская обл - 10
Луганская обл - 22
Львовская обл - 28
Николаевская обл - 22
Одесская обл - 56
Полтавская обл - 16
Ровенская обл - 15
Сумская обл - 39
Тернопольская обл - 4
Харьковская обл - 70
Херсонская обл - 34
Хмельницкая обл - 21
Черкасская обл - 16
Черновицкая обл - 16
Черниговская обл - 18.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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