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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июля
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 962 случая COVID-19, что превышает аналогичный показатель предыдущего дня. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 51, медработников - 49)", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано — 488 человек;
летальных случаев — 14;
выздоровели — 504 человека;
За сутки протестировано:
-методом ПЦР — 19397 человек,
методом ИФА — 7997 человек,
экспресс-тестами — 13934 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2 251 869 человек;
выздоровели — 2 186 353 лица;
летальных случаев — 52 930;
проведения ПЦР-тестов — 11 360 926.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 233 случая;
Винницкая область - 27 случаев;
Волынская область - 14 случаев;
Днепропетровская область - 64 случая;
Донецкая область - 69 случаев;
Житомирская область - 29 случаев;
Закарпатская область - 18 случаев;
Запорожская область - 44 случая;
Ивано-Франковская область - 16 случаев;
Киевская область - 31 случай;
Кировоградская область - 9 случаев;
Луганская область - 32 случая;
Львовская область - 51 случай;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 83 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 6 случаев;
Сумская область - 27 случаев;
Тернопольская область - 8 случаев;
Харьковская область - 72 случая;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 23 случая;
Черновицкая область - 18 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Теги: Украина, отпуск, статистика, COVID-19
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