Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа

02.08.2021 14:00

В Украине за сутки подтвердили 265 новых случаев коронавируса - всего в Украине их уже 2253534. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 2 августа.

При этом выздоровели за сутки 176 человек (всего - 2187170), а скончались четверо украинцев (всего - 52955).

Случаев / вакцинаций (2 доза):

Киев - 62/1978

Винницкая обл - 21/286

Волынская обл - 2/94

Днепропетровская обл - 9/475

Донецкая обл - 2/82

Житомирская обл - 12/533

Закарпатская обл - 0/212

Запорожская обл - 0/149

Ивано-Франковская обл - 1/170

Киевская обл - 5/515

Кировоградская обл - 1/186

Луганская обл - 6/26

Львовская обл - 12/867

Николаевская обл - 16/32

Одесская обл - 30/911

Полтавская обл - 2/786

Ровенская обл - 4/75

Сумская обл - 3/106

Тернопольская обл - 30/247

Харьковская обл - 17/426

Херсонская обл - 11/551

Хмельницкая обл - 4/325

Черкасская обл - 1/479

Черновицкая обл - 10/178

Черниговская обл - 4/669.