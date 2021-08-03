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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа

03.08.2021 14:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфицировались 68 детей и 26 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
За прошедшие 24 часа от коронавируса скончались 26 человек, а с начала пандемии болезнь забрала жизни 52 981 гражданина Украины.
Также за минувшие сутки госпитализировано 334 человека, болезнь побороли 533 человека.
За сутки протестировано методом ПЦР 19 946 человек, методом ИФА – 8 229 человек, экспресс-тестами – 11 447 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.
За все время пандемии в Украине инфицировались 2 254 361 человек, с недугом справились 2 187 703 человека, было проведено ПЦР-тестов – 11 424 130.
Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:
город Киев – 198 случаев;
Винницкая область – 32 случая;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 53 случая;
Донецкая область – 65 случаев;
Житомирская область – 14 случаев;
Закарпатская область – 5 случаев;
Запорожская область – 37 случаев;
Ивано-Франковская область – 6 случаев;
Киевская область – 19 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 47 случаев;
Львовская область – 48 случаев;
Николаевская область – 11 случаев;
Одесская область – 62 случая;
Полтавская область – 14 случаев;
Ровненская область – 15 случаев;
Сумская область – 24 случая;
Тернопольская область – 6 случаев;
Харьковская область – 49 случаев;
Херсонская область – 36 случаев;
Хмельницкая область – 18 случаев;
Черкасская область – 32 случая;
Черновицкая область – 13 случаев;
Черниговская область – 17 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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