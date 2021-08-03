Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа

03.08.2021 14:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфицировались 68 детей и 26 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

За прошедшие 24 часа от коронавируса скончались 26 человек, а с начала пандемии болезнь забрала жизни 52 981 гражданина Украины.

Также за минувшие сутки госпитализировано 334 человека, болезнь побороли 533 человека.

За сутки протестировано методом ПЦР 19 946 человек, методом ИФА – 8 229 человек, экспресс-тестами – 11 447 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

За все время пандемии в Украине инфицировались 2 254 361 человек, с недугом справились 2 187 703 человека, было проведено ПЦР-тестов – 11 424 130.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

город Киев – 198 случаев;

Винницкая область – 32 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 53 случая;

Донецкая область – 65 случаев;

Житомирская область – 14 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 37 случаев;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 19 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 11 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 14 случаев;

Ровненская область – 15 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 49 случаев;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 32 случая;

Черновицкая область – 13 случаев;

Черниговская область – 17 случаев.